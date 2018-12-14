А как же губернаторы? Об опросе «Левада-центра»
Барнаул, 14 декабря, 2018, 07:51 — ИА Регнум. В том, что заслуга роста благосостояния населения России принадлежит президенту Владимиру Путину «больше, чем уверен», депутат Барнаульской городской думы Александр Локтев.
Комментируя корреспонденту ИА REGNUM результаты опроса «Левада-центра», в котором, в частности, было заявлено, что 55% опрошенных граждан России возлагают основные заслуги и ответственность за экономические успехи и рост благосостояния на президента РФ Владимира Путина, он пояснил:
«Президент ставит приоритетные задачи власти — увеличение благосостояния людей и всех (аппарат правительства, законодательную и региональную власть) в хорошем смысле «заражает» этой идеей. Я больше чем уверен, что в первую очередь это заслуга Владимира Путина. Но, исходя из опроса, также полагаю, что роль губернаторов и местной власти в росте благосостояния также очень высока, хотя граждане почему-то не проявляют к ним доверия».
Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что основные заслуги и ответственность за экономические успехи России, рост благосостояния принадлежат президенту РФ Владимиру Путину высказалось большинство опрошенных (55%) граждан России по итогам опроса, проведенного «Левада-центром».
Гораздо меньшие заслуги по росту экономики приписывают жители России губернаторам (5%) и предпринимателям (7%).