Барнаул, 14 декабря, 2018, 07:51 — ИА Регнум. В том, что заслуга роста благосостояния населения России принадлежит президенту Владимиру Путину «больше, чем уверен», депутат Барнаульской городской думы Александр Локтев.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Комментируя корреспонденту ИА REGNUM результаты опроса «Левада-центра», в котором, в частности, было заявлено, что 55% опрошенных граждан России возлагают основные заслуги и ответственность за экономические успехи и рост благосостояния на президента РФ Владимира Путина, он пояснил:

«Президент ставит приоритетные задачи власти — увеличение благосостояния людей и всех (аппарат правительства, законодательную и региональную власть) в хорошем смысле «заражает» этой идеей. Я больше чем уверен, что в первую очередь это заслуга Владимира Путина. Но, исходя из опроса, также полагаю, что роль губернаторов и местной власти в росте благосостояния также очень высока, хотя граждане почему-то не проявляют к ним доверия».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что основные заслуги и ответственность за экономические успехи России, рост благосостояния принадлежат президенту РФ Владимиру Путину высказалось большинство опрошенных (55%) граждан России по итогам опроса, проведенного «Левада-центром».

Гораздо меньшие заслуги по росту экономики приписывают жители России губернаторам (5%) и предпринимателям (7%).