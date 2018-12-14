Москва, 14 декабря, 2018, 07:38 — ИА Регнум. В выходные дни (15−16 декабря) в Москву после оттепели придут морозы. С сегодняшнего дня, 14 декабря, атмосферное давление начнет расти, температура воздуха понижаться, снегопад прекратится, передают «Метеоновости».

Горбатов К. И. Зимний пейзаж с церковью. 1925

14 декабря в Москве ожидается облачная погода, пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица, в течение суток термометры покажут — 2, — 6 градусов

В субботу, 15 декабря, начнет холодать — днем до — 5, — 7 градусов, ночью температура понизится до — 10. Будет облачно, местами возможен небольшой снег.

В воскресенье, 16 декабря, ветер ослабеет, осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве и Подмосковье понизится до — 12, — 15 градусов, что ниже климатической нормы на пять градусов.

Синоптики предупреждают, что атмосферное давление за выходные дни повысится до 767 мм рт. ст.

Читайте также: Десятки авиарейсов отменены и задержаны в Москве из-за снегопада

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря из-за сильного снегопада в аэропортах Москвы отменено и задержано около 50 авиарейсов.

Ранее на эту тему: Синоптики сообщили о шлейфе снеговых туч над Москвой