Луганск, 14 декабря, 2018, 07:38 — ИА Регнум. Три населенных пункта Луганской Народной Республики (ЛНР) подверглись обстрелам со стороны украинских войск в течение суток 13 декабря, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Солдаты ВСУ

Согласно сообщению, ВСУ обстреляли Золотое, Лозовое и Веселогоровку из минометов калибра 120 мм, БМП, гранатометов, зенитных установок и пулеметов.

Как передавало ИА REGNUM, за прошлые сутки ВСУ нарушили перемирие в ЛНР три раза, обстреляв пгт Донецкий, Калиново и село Смелое из минометов и артиллерийских орудий.

Украинские боевики ежедневно обстреливают республики Донбасса, подвергая опасности мирных граждан.