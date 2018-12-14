Астана, 14 декабря, 2018, 07:17 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о награждении знаком особого отличия золотой звездой ордена «Отан» (отечество) трех граждан республики, сообщили 14 декабря в пресс-службе главы государства.

Kremlin.ru Нурсултан Назарбаев

В документе отмечается, что звание «Казакстаннын Енбек Ері» (герой труда Казахстана) и звезда ордена «Отан» присуждаются председателю ОО «Центр поддержки парализованных граждан города Актюбинска» Куралай Байменовой, руководителю КХ «Шаушен» Сайрамбаю Доненбаеву и учителю из Чимкента Алине Соловьевой.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря государственный секретарь Казахстана Гульшара Абдыкаликова наградила лауреатов государственной молодежной премии «Дарын» (талант). Премия присуждается в десяти различных номинациях.