Москва, 14 декабря, 2018, 07:11 — ИА Регнум. На биржевых торгах 13 декабря рубль снова дешевел к доллару и дорожал к евро. Вчера утром динамика российской национальной валюты была прямо противоположной, но в течение дня рубль «перевернулся». К вечеру 13 декабря рубль понизился к доллару всего на 0,03%, а к евро вырос даже на 0,3%, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин попытался успокоить рынок, разъяснив, что, по оценкам вверенного ему министерства, курс рубля зависит не от покупок ЦБ и Минфином иностранной валюты, а от динамики оттока капитала из России. Министр также рассказал, что прогноз по курсу рубля может быть «пересмотрен в апреле». Судя по динамике евро к рублю, министру удалось убедить валютный рынок в справедливости прогнозов ведомства, судя по динамике доллара — не очень.

Нефть Brent 13 декабря продолжала расти умеренными темпами. К вечеру цена барреля поднялась на 0,5%, до $60,4. Индекс российских гособлигаций RGBI вырос всего на 0,01%. Решение Европейского центрального банка сохранить процентную ставку в еврозоне на нулевом уровне совсем не вдохновило валютный рынок. Курс евро к доллару упал на 0,28%.

Сегодня, 14 декабря, все внимание рынка будет приковано к решению Банка России о ключевой процентной ставке, которое будет объявлено в 13:30 (мск). Большинство опрошенных деловыми СМИ аналитиков считает, что ЦБ РФ оставит ставку без изменений на уровне 7,5%.

Исходя из относительной стабильности цен на нефть и отсутствия негативных новостей, на 14 декабря сохраняется прогноз по курсу доллара в 66−67 руб. и по курсу евро в 75−76 руб.

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