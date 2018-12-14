Молдавия без Дня Победы, власти Феодосии на грани отставки: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 14 декабря, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- День Победы в Молдавии стал «Днем Европы»;
- Ереван вновь опроверг заявление о назначении генсека ОДКБ;
- Отставка грозит властям Феодосии;
- Штрафы за нарушения ПДД предлагают обжаловать в электронном виде;
- Изменения в закон о гражданстве одобрены Госдумой.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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