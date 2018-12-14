Ярославль, 14 декабря, 2018, 04:39 — ИА Регнум. Чтобы стать президентом России, человек должен посвятить этому всю свою жизнь, заявил российский президент Владимир Путин на Всероссийском форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.

Kremlin.ru Владимир Путин

Путин подчеркнул, что профессия и направления образования для человека, стремящегося стать президентом, не важны. Однако он отметил, что, как правило, президентами становятся люди с экономическим или юридическим образованием.

Путин добавил, что глава государства всегда должен руководствоваться врачебным принципом «не навреди», а также искренне погружаться в проблемы общества и народа. И в качестве последнего слагаемого успеха в руководстве государством Путин назвал необходимость быть порядочным человеком.