Нью-Йорк, США, 14 декабря, 2018, 04:20 — ИА Регнум. Ресторан русской кухни Russian Samovar в Нью-Йорке подал в суд документы на признание его банкротом, сообщает газета The Wall Street Journal.

Банкротство

Газета сообщает, что ресторан задолжал оплату за аренду в размене $199 тыс. компании Alvin Nedernader Associates. Отмечается, что проблемы у ресторана начались еще при предыдущих администраторах заведения. Юрист Габриель дель Вирджиния заявил газете, что заявление о банкротстве для владельцев ресторана является мерой, чтобы предотвратить расторжение договора об аренде.

Напомним, ресторан «Русский самовар» (Russian Samovar) был открыт в Нью-Йорке на Манэттене русскими эмигрантами Романом Капланом, артистом балета Михаилом Барышниковым и писателем Иосифом Бродским в 1986 году. В настоящее время единственным владельцем ресторана является Каплан.