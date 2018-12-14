Вашингтон, 14 декабря, 2018, 03:25 — ИА Регнум. Арестованной в США гражданке России Марии Бутиной грозит до пяти лет тюрьмы или штраф в размере $250 тысяч, заявила судья Тани Чаткен по итогам слушаний по делу Бутиной.

В американской тюрьме

По ее словам, такой приговор может получить российская гражданка за «нанесение ущерба американским интересам». Судья не исключает возможной депортации Бутиной, но подчеркнула, что решение о депортации будет принимать другое ведомство, а не суд.

Напомним, 13 декабря состоялось заседание суда по делу Марии Бутиной. За несколько дней до заседания американские СМИ сообщили, что Бутина согласилась признать себя виновной и пойти на сделку со следствием. На заседании она действительно признала себя виновной по обвинениям в сговоре против США.

Как сообщало ИА REGNUM, следующее судебное заседание по делу Марии Бутиной состоятся 12 февраля 2019 года.