Кишинёв, 14 декабря, 2018, 02:06 — ИА Регнум. В Молдавии вступили в силу поправки о переименовании праздника 9 мая — теперь он называется «Днем Европы». Как передает ИА REGNUM, поправки в Трудовой кодекс опубликованы в Monitorul Oficial после того, как их подписал председатель парламента Андриан Канду.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия СМИ

Президент Игорь Додон отказался подписать закон, повторно принятый парламентом, предоставив право сделать это спикеру. Конституционный суд в пятый раз применил процедуру временного отстранения Додона от должности из-за его отказа подписывать некоторые из принимаемых парламентом законов.