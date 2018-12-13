Каракас, 14 декабря, 2018, 00:47 — ИА Регнум. Взрыв на газонаполнительной станции в штате Миранда (Венесуэла) прогремел 13 декабря, пишет газета National.

Luc Viatour Взрыв

Уточняется, что при взрыве погибли два человека, пострадали — не менее семи. Инцидент произошел на станции госкомпании PDVSA.

О пострадавших в венесуэльских СМИ информация очень разнится. Официальных заявлений пока сделано не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря на фабрике полиэтиленовой продукции в Доминиканской Республике прогремел взрыв. Погибли шесть, ранены — более ста человек.