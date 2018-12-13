Киев, 13 декабря, 2018, 23:53 — ИА Регнум.

Василий Тропинин. Украинец (Крестьянин с палицей) 1804 — 1812

На Украине под прикрытием действующего режима активно происходят рейдерские захваты фермерских хозяйств, земли и урожаев. Об этом 13 декабря в эфире одного из украинских телеканалов заявил депутат, сопредседатель Оппозиционной платформы — За жизнь Юрий Бойко.

«У нас есть ноу-хау от сегодняшнего режима — рейдерские захваты фермерских хозяйств и земель. С начала года их произошло более 500. Три года назад ещё никто не знал, что Минюст может создать такие условия, когда «черный нотариус» переписывает землю с одного собственника на другого. Человек приходит на поле, а там уже работают другие комбайны. Я лично видел, что так поступили с чешским инвестором несколько месяцев назад. На поле инвестора приехали чужие комбайны и украли урожай. Три раза вызывали полицию, они приехали, посмотрели и уехали… Такого никогда раньше не было», — сказал Бойко.

При этом он обвинил украинских силовиков и власти в «крышевании» контрабанды леса и незаконной добычи янтаря на Житомирщине.

«А нелегальная добыча янтаря? Это тоже ноу-хау сегодняшней власти. А вырубка лесов в Карпатах? Контрабанда леса из Карпат на 400 млн евро и на 1 млрд евро официально вывозится леса. 40% в тени. Такого никогда не было. Это ужас, стоят просто лысые горы… Этот процесс «крышует» центральная власть и правоохранительные органы. Также правоохранительные органы «крышуют» всю добычу янтаря», — рассказал Бойко.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года организация Opendatabot со ссылкой на статистику генеральной прокуратуры Украины проинформировала, что с 2014 года в стране ежегодно растет количество рейдерских захватов. Как отмечается, с 2013 года на Украине произошло 1690 рейдерских захвата. 539 — за последние полтора года.

«С 2014 года количество рейдерских захватов ежегодно растет. Наибольшее количество состоялась в 2017 году — 414. Наименьшее количество рейдерских атак было зарегистрировано в 2014 году — всего 234 дела», — говорится в сообщении.

Напомним, в июле 2018 года неизвестные в масках захватили киевский завод «Электронмаш». Наемники с помощью спецсредств избили коллектив учреждения — мужчин и женщин преклонного возраста и захватили административное здание предприятия.