Вашингтон, 13 декабря, 2018, 22:10 — ИА Регнум. Следующее заседание суда по делу российской гражданки Марии Бутиной, которая сегодня, 13 декабря, в американском суде признала свою вину в сговоре против США, состоится 12 февраля 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Судебный процесс

Напомним, сегодня состоялось очередное заседание по делу Марии Бутиной. В преддверии этого заседания в американских СМИ появилась информация о том, что Бутина решила пойти на сделку со следствием и готова признать себя виновной по части обвинений.

И действительно, на сегодняшнем заседании Бутина заявила, что признает себя виновной в сговоре против Соединённых Штатов.

Следующее заседание судья назначила почти через два месяца — на 12 февраля 2019 года.