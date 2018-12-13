Киев, 13 декабря, 2018, 22:15 — ИА Регнум. Чем сильнее украинские власти травят каноническую Украинскую православную церковь, тем больше людей в неё идёт, заявил политолог Сергей Белашко 13 декабря в эфире телеканала «Первый казацкий».

Дарья Антонова ИА REGNUM Церковная служба

«За все годы после «революции достоинства» только 70 приходов сменили свою конфессиональную принадлежность. В большинстве случаев это был просто рейдерский захват религиозных зданий. И часто приходская община, лишившись своего храма, за эти два-три года уже успела построить новый храм, и те, кто поддерживал этот перехода в свое время, вернулись к УПЦ, а захваченная рейдерами церковь стоит пустая», — рассказал Белашко, сославшись на данные, опубликованные министерством информационной политики Украины.

Комментируя травлю церкви сотрудниками СБУ, эксперт отметил, что они должны быть наказаны государством по закону, а церкви следует помолиться за своих гонителей.

Напомним, Служба безопасности Украины обвинила УПЦ МП в подготовке провокаций в день объединительного собора в Киеве, который запланирован на 15 декабря.

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В Украинской православной церкви заявили, что никаких провокаций не готовят, верующие планируют выразить протест против вмешательства украинского государства в дела церкви.

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