Брюссель, 13 декабря, 2018, 21:13 — ИА Регнум. Лидеры стран — членов Евросоюза приняли решение о продлении антироссийских экономических санкций еще на шесть месяцев, заявил 13 декабря журналистам председатель Евросовета Дональд Туск.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Туск

Такое заявление Туск сделал по итогам саммита, прошедшего в Брюсселе.

«ЕС единогласно постановил продлить антироссийские экономические санкции из-за нулевого прогресса в реализации Минских соглашений», — заявил Туск.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия не является стороной Минских соглашений и не брала на себя обязательств по их выполнению. Наряду с Францией и Германией Россия участвует в Минском процессе в качестве гаранта.

Выполнение требований Минских соглашений является обязанностью исключительно Украины и народных республик Донбасса.