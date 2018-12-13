Лондон, 13 декабря, 2018, 21:04 — ИА Регнум. Мировые нефтяные цены начали рост после появления информации о сокращении запасов сырой нефти в США, 13 декабря передает агентство Reuters.

Shminhe.com Нефть

К настоящему моменту стоимость барреля нефти марки Brent составляет $60,30 (+$0,15 или 0,3%), баррель марки WTI оценивается в $51,36 (+$0,21 или 0,4%).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 12 декабря нефть марки Brent падала в цене ниже $60 за баррель — до $59,85 за баррель.

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