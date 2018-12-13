Москва, 13 декабря, 2018, 20:34 — ИА Регнум. Россия настроена на конструктивный диалог с новым парламентом Армении и правительством, которое будет вскоре сформировано, в целях дальнейшего укрепления взаимодействия между нашими странами, в том числе в рамках ЕАЭС, ОДКБ и СНГ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на традиционном брифинге, сегодня, 13 декабря, напомнив, что «9 декабря в дружественной Армении прошли внеочередные парламентские выборы».

mid.ru Мария Захарова

Она подчеркнула, что на выборах работали российские наблюдатели — как в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ, так и по линии СНГ. Депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации осуществляли мониторинг по линии Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

«По оценкам наблюдателей, выборы прошли в соответствии с законодательством, серьезных нарушений, способных повлиять на исход голосования, не отмечено. Ожидается, что 16 декабря ЦИК Армении объявит официальные результаты голосования», — подчеркнула Захарова.

Отвечая на вопрос журналиста, она сказала, что у России огромный потенциал для развития двусторонних отношений с новым руководством. По словам Захаровой, у неё однако нет данных о том, что руководство в Армении будет прежним.

«Надо углублять взаимодействие не только на одном треке, но по возможности развивать и сохранять динамику, которая ранее была заложена в наших отношениях, выстраивалась годами, приносила пользу народам обеих стран. Думаю, в Армении знают, сколько политической воли, материальных ресурсов Россия вкладывала в развитие такого взаимодействия.

Мы всегда заинтересованы в том, чтобы наши соседи, близкие нам народы и страны процветали. Это очевидная выгода, в первую очередь, для нас самих. Поэтому необходимо сохранять динамику на расширение и углубление взаимодействия по всем тем направлениям, которые уже заложены, а также, может, открывать новые области сотрудничества», — подчеркнула официальный представитель МИД России.