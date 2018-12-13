Сан-Франциско, США, 13 декабря, 2018, 20:37 — ИА Регнум. Компания Virgin Galactic отчиталась об успешном испытании «туристического» космического корабля Unity, 13 декабря передает агентство Associated Press.

В космосе

Корабль, запущенный с самолета над пустыней Мохаве в Калифорнии, пилотировался двумя летчиками-испытателями.

После пуска ракетных двигателей Unity достиг высоты 82 километров, провел глиссирующий спуск и успешно приземлился.

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