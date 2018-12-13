Санкт-Петербург, 13 декабря, 2018, 20:37 — ИА Регнум. Сотрудники Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области вместе с коллегами из Управления по борьбе с экономической преступностью и противодействию коррупции регионального ГУ МВД провели обыски в Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации, а также в офисе и на производственной площадке ООО «Фирма «Новые информационные технологии в авиации» («НИТА»). Об этом сообщил 13 декабря ИА REGNUM информированный источник в правоохранительных органах Петербурга.

RobillardMichel Обыск

Обыски проходили в среду, 12 декабря, в рамках уголовного дела, возбужденного органами МВД по части 4 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» (до 10 лет лишения свободы).

Во время обысков оперативники искали доказательства преступных действий, совершенных должностными лицами ООО «Фирма «НИТА» при выполнении контракта на поставку университету тренажера пассажирского самолета Bombardier CRJ200. Нанесенный государству ущерб предварительно оценивается в сумму около 350 млн рублей.

Вопросы у следствия также вызвал тот факт, что руководство университета гражданской авиации приняло дорогостоящее оборудование, поставленное «Фирмой НИТА» в рамках контракта, хотя оно было в ненадлежащем состоянии.

По имеющимся у правоохранительных органов данным, у истоков «Фирмы НИТА» стоит советник генерального директора АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Сергей Пятко. Фирма ранее уже «засветилась» в скандалах при выполнении подрядных работ в оборонном концерне «Алмаз-Антей».

В пресс-службе УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, куда обратился корреспондент ИА REGNUM, подтвердили участие сотрудников Управления в указанных выше оперативно-следственных мероприятиях, но от дальнейших комментариев воздержались.