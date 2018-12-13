Челябинск, 13 декабря, 2018, 20:21 — ИА Регнум. В Челябинской области три особо охраняемых памятника природы оказались уничтожены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального Заксобрания.

Uk174.ru Скала Могильная

Вопрос был рассмотрен на заседании комитета по экологии областного парламента. Депутатам представили результаты комплексного экологического обследования геологического разреза древнейших известняков и Могильной скалы, расположенных в Усть-Катавском городском округе, и реликтового ельника в Нязепетровском районе, площадь которого составляет 100 га.

Геологический разрез древнейших известняков был взят на охрану 28 апреля 1981 года по решению исполнительного комитета Челябинского облсовета. Его площадь составляла 0,07 тыс. га. Целью госохраны было сохранить выходы древнейших горных пород в естественном состоянии. Но результаты обследования оказались неутешительны. Выходы пород засыпаны, животный и растительный мир обеднён. Не нашли здесь и редких видов животных и растений, которые ранее были включены в различные красные книги.

Памятник природы Могильная скала площадью 0,01 тыс. га был создан решением того же исполкома 6 октября 1987 года. Целью являлось сохранение скальных обнажений древнейших протерозойских органогенных известняков, а также животных и растений на этой территории. Но обследование показало, что животный и растительный мир обеднён.

Реликтовый ельник был взят на охрану 23 октября 1989 года. Тогда там были высокобонитетные ели возрастом от 100 до 140 лет. Но сейчас их нет. Впрочем, обитают два вида бабочек, которые внесены в красные книги Челябинской области и России, и растут два вида сосудистых растений.

Реликтовый ельник будет на охране, но уже в ином статусе. Областному минэкологии комитет порекомендовал придать ему статус лесопарковых зелёных поясов и обратил внимание на необходимость усилить охрану памятников природы.