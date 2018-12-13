Москва, 13 декабря, 2018, 20:08 — ИА Регнум. Поскольку денег на всё сразу не хватит, региональные власти должны чётко определиться с приоритетами своей деятельности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 декабря заявила заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая («Единая Россия») на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ в ходе обсуждения приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование детей».

Ирина Яровая

«На самом деле эти серьёзные средства, которые выделены из федерального бюджета, дают серьёзный толчок регионам. Всегда выбор приоритетов, и федеральное финансирование означает приоритетный вектор движения», — заявила Яровая.

По её словам, федеральные средства на программу выделяются с расчётом на то, что регионы определят приоритетные направления финансирования и будут «пошагово достигать нужного результата».

«Рассуждать в логике того, что хотелось бы больше средств, конечно, хотелось бы. Но это уже задача для региона — понимать, что для тебя важно», — подчеркнула она.

Отметим, что на программу развития дополнительного образования детей было выделено 1,5 млрд рублей в 2017 году и 2,5 млрд в 2018.