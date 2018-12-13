Благовещенск, 13 декабря, 2018, 19:53 — ИА Регнум. Подготовлен и открылся сезонный понтонный мост через реку Амур (по-китайски Хэйлунцзян), соединяющий расположенный на его берегах друг напротив друга российский город Благовещенск и китайский Хэйхэ, сообщает 13 декабря Синьхуа со ссылкой на местные власти последнего.

Amurobl.ru Понтонному мосту через Амур между Благовещенском и Хэйхэ

Длина моста, проложенного по соединенным друг с другом баржам, составляет около 600 метров, ширина — 13 метров, что позволяет организовать движение по нему в обе стороны.

Мост, как ожидается, проработает до апреля, когда на Амуре растает лед и между городами будет возобновлено паромное сообщение.