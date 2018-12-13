Москва, 13 декабря, 2018, 19:38 — ИА Регнум. В Москве снегопад спровоцировал повышенные транспортные пробки в вечерний час пик 13 декабря. Сервис «Яндекс.Пробки» оценивал дорожную ситуацию по состоянию на 19:00 в 8 баллов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пробки в Москве. Таганская площадь

Дарья Антонова ИА REGNUM Пробки в Москве. Кремлёвская набережная

Дарья Антонова ИА REGNUM Пробки в Москве. Москворецкая набережная

«Сейчас затруднено движение на западе и юго-западе МКАД по внутренней стороне, а также на востоке по внешней. Северо-западный и юго-восточный участки загружены в обе стороны», — говорится в микроблоге информационного центра Транспортного комплекса Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пересечение Садового кольца и Гончарного проезда

Дарья Антонова ИА REGNUM Пробки в Москве.

Ранее там указывалось на затруднения на улице Профсоюзной, шоссе Энтузиастов, проспекту Андропова, Ленинскому проспекту и других местах.

На карте сервиса «Яндекс.Пробки» наиболее сложная ситуация на дорогах в центре города, в частности, на Садовом кольце.