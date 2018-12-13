Челябинск, 13 декабря, 2018, 19:37 — ИА Регнум. В Челябинске по сравнению с декабрём 2017 года сильно сокращено количество ёлочных базаров. Со 199 оно уменьшилось до 146, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новогодняя ёлка

Ярмарки будут работать с 15 до 31 декабря. Их организатором официально является муниципальное казённое учреждение «Городская среда». Оно должно оборудовать места для продажи ёлок, а затем убрать брошенные деревья.

Вопрос об организации в городе ёлочных базаров 13 декабря обсудили члены комитета по аграрной политике областного Заксобрания. По информации ответственных руководителей, представители городского управления по благоустройству уже штрафуют лиц, торгующих ёлками незаконно. Проверки проводят комиссии, в которые входят сотрудники мэрии, полиции и областного главного управления лесами.

Также нелегальным продавцам будут выдавать уведомления с требованием в течение суток прекратить торговлю. Если этого не сделают, то ёлки изымут и увезут на специализированную площадку.

Члены аграрного комитета приняли информацию чиновников к сведению. В феврале они намерены обсудить итоги работы ёлочных базаров.