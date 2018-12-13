Ярославль, 13 декабря, 2018, 19:35 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе Всероссийского форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле рассказал о том, как он отказался от предложения первого президента России Бориса Ельцина стать его преемником.

Путин и Ельцин

«Когда первый президент России Борис Николаевич Ельцин вызвал меня к себе и сказал: «Хочу представить вас, вашу кандидатуру в Госдуму, чтобы вы были премьером, а потом буду предлагать вам идти на выборы президента. Вы согласны?» Я ему сказал — нет», — вспоминает разговор, состоявшийся в 1999 году, Путин.

По словам российского лидера, Ельцин очень удивился и поинтересовался, почему Путин отказывается.

«Я ему говорю: «Борис Николаевич, я не готов». А я уже был большой мальчик, понимаете. И уже достаточно большое время проработал в государственных структурах властных».

Путин вспомнил эту историю на форуме для того, чтобы пожелать его участникам быть готовыми как можно раньше принять ключевое решение в своей жизни.

«Я хочу вам пожелать, чтобы вы были готовы как можно раньше принять ключевое решение в вашей жизни», — сказал президент России.