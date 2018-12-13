Ереван, 13 декабря, 2018, 19:32 — ИА Регнум. В ближайшие пять лет правительство Армении намерено выделить дополнительно $2,5 млрд на повышение боеспособности Вооруженных сил страны. Об этом на первом заседании правительства после парламентских выборов сегодня, 13 декабря, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян. Выступление премьера армянская пресса уже назвала программным.

primeminister.am Заседание правительства Армении

Пашинян выделил те стратегические цели, которых в ближайшем будущем намерено достичь возглавляемое им правительство: стимулирование инвестиций, существенное развитие военно-промышленного комплекса, что сделает Армению технологической страной, повышение боеспособности Вооруженных сил, выведение системы высшего образования на качественно новый уровень, серьезнейшие реформы в сфере здравоохранения, повышение эффективности государственной системы и как результат всего этого ощутимое изменение уровня благосостояния граждан Армении.

«Это стимулирование инвестиций в контексте экономической революции, и следует отметить, что есть большой интерес к инвестированию в Армению, и этот интерес в ближайшем будущем будет продолжать расти. Я хочу привлечь внимание всех государственных чиновников Армении к этому вопросу, и моя прямая инструкция — создать все условия и не создавать каких-либо препятствий для потенциальных инвесторов. Я надеюсь, что не получу сигнала касательно какого-либо чиновника о том, что какому-то инвестиционному проекту чинятся препятствия», — отметил исполняющий обязанности премьер-министра.

По его словам, вторая важнейшая задача — развитие военно-промышленного комплекса. «Мы должны быть в состоянии обеспечить существенное развитие военно-промышленного комплекса, и решение этого вопроса я связываю с нашим видением превращения Армении в технологическую страну, а также с необходимостью развивать инженерно-техническую научную мысль в Армении, что, безусловно, является одной из самых важных задач в ближайшем будущем», — сказал и. о. премьер-министра.

Правительство во главе с Николом Пашиняном резко увеличило военный бюджет 2019 года, доведя его почти до $530 млн долларов. Госбюджетом на 2018 год министерству обороны было выделено $468 млн.

«В ближайшие пять лет мы должны быть в состоянии с целью развития Вооруженных сил инвестировать около 2,5 млрд долларов. В направлении изыскания этих средств мы должны вести серьезнейшую работу. Речь идет о дополнительных средствах, часть из которых должна быть направлена также на улучшение социального положения военнослужащих», — сказал и. о. главы правительства.

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Касаясь сфер образования и здравоохранения, он заявил, что перед правительством стоят серьезные задачи: «Речь идет о выведении системы высшего образования на качественно новый уровень, ее конкретизации и усилении корреляции с действительностью и потребностями экономики. Следующая задача: в сфере здравоохранения должны быть проведены серьезнейшие реформы, целью которых должна быть доступность здравоохранения для широких слоев нашего общества. И в этом контексте я считаю очень важной задачу модернизации и повышения эффективности системы государственного управления, что мы также неоднократно обсуждали и в предвыборный период, и вообще. В качестве главной задачи деятельности правительства должно рассматриваться существенное улучшение социального положения и повышение уровня благосостояния граждан. Наша задача — ликвидировать крайнюю бедность и существенно снизить уровень бедности в Армении».

3 декабря, на предвыборном митинге исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что в случае победы на внеочередных парламентских выборах сформированное блоком «Мой шаг» правительство обещает вернуть государству $2,5 млрд и направить эти деньги в Вооружённые силы.

«Эти 2,5 млрд долларов должны заплатить известные вам коррупционеры. Но это не означает, что это вся награбленная сумма», — заявил Пашинян.