Ярославль, 13 декабря, 2018, 19:29 — ИА Регнум. 13 декабря в театре имени Федора Волкова в Ярославле Владимир Путин встретился с российскими деятелями театрального искусства. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Встреча Владимира Путина с театральными деятелями

На встречу были приглашены Дмитрий Бертман, Владимир Машков, Андрей Борисов, Михаил Бычков, Александр Калягин, Владимир Урин, Валерий Фокин, а также ярославские актеры и режиссеры.

Думаю, что всем нам особенно приятно встретиться сегодня именно здесь, в Ярославле, в колыбели нашего театрального дела. Здесь был создан первый профессиональный театр, как нам всем хорошо известно, для посещения именно широкой публикой. Символично, что мы собрались именно здесь, в том числе в преддверии Года театра в нашей стране. Хотел бы поздравить всех с этим событием. Театр у нас любят, ценят и по праву гордятся театром, нашими актерами, драматургами, которые во все времена вносили существенный, заметный вклад, причем вклад высшей пробы в национальную и мировую культуру», — сказал Владимир Путин.

Ярославский актер Валерий Кириллов поднял на встрече вопрос о создании в городе Дома актера. Он отметил, что такие учреждения есть в Вологде, в Воронеже, а на родине первого русского театра — нет. Владимир Путин сообщил о возможности поддержки проекта.

Нужно помещение для Дома актера. Подберите, а мы постараемся профинансировать все, что касается стройки, ремонта, реконструкции», — сказал Владимир Путин.

Ректор Ярославского театрального института Сергей Куценко обратил внимание президента на сокращение бюджетных мест в театральных вузах.

После беседы с актерами Владимир Путин принял участие в торжествах, посвященных открытию Года Театра в России.