Анкара, 13 декабря, 2018, 19:25 — ИА Регнум. Турецкая военная группировка на сирийской границе усиливается бронетехникой, сообщает 13 декабря телеканал NTV.

Солдат Турции

По информации телеканала, бронетехникой усиливаются войска, расположенные в приграничной турецкой провинции Килис.

Напомним, турецкая военная группировка у границ Сирии усиливается на фоне заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о планах провести военную операцию против формирований сирийских курдов восточнее Евфрата.

Напомним, курдские отряды являются главной опорой присутствия США на территории Сирии. Они получают от Вашингтона не только деньги и оружие, но и прямую авиаподдержку на поле боя.

Как сообщало ИА REGNUM, турецкое правительство рассматривает сирийских курдов как часть Рабочей партии Курдистана (РПК), запрещенной в Турции, и военные операции турецких военных в Сирии главным образом нацелены против курдов.