Москва, 14 декабря, 2018, 08:00 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») просит главу ГИБДД Михаила Черникова проверить обоснованность установки дорожных знаков, снижающих разрешенную Правилами дорожного движения (ПДД) скорость, в местах, где дорожные условия соответствуют большей расчетной скорости движения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря, соответствующий запрос парламентарий направил главе ГИБДД.

Засада

«Прошу проинформировать Государственную думу ФС РФ о выявленных случаях установки дорожных знаков, снижающих скорость движения на участках дорог, где дорожные условия соответствуют более высокому скоростному режиму и о мерах, принимаемых по таким фактам со стороны надзорного органа, либо о планах системной ревизии улично-дорожной сети по вышеназванной проблеме», — говорится в документе.

Депутат отметил необходимость ревизии в связи с предложением главы департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова о снижении нештрафуемого порога скорости с 20 км/час до 3 км/час.

«Предложение требует обоснованной, детальной и поэтапной проработки, так как будет воспринято пользователями дорог исключительно как желание органов власти субъектов Российской Федерации пополнить бюджет за счет владельцев транспорта», — уверен Лысаков.

В качестве примера депутат приводит практику размещения средств фото — видеофиксации на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП), при которых извлечение прибыли ставится в основу заключенного контракта.

«Представляется актуальным и необходимость повышения скоростного режима на федеральных трассах соответствующей категории», — указал парламентарий.