Киев, 13 декабря, 2018, 18:49 — ИА Регнум. На Украине эксперты и политики обсуждают резолюцию Европарламента, которая призывает прекратить строительство газопровода Nord Stream — 2.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

В частности, политик и основатель общественного движения «Родная страна» Николай Томенко считает, что Украина использует ситуацию вокруг «Северного потока — 2» для возврата украинских моряков, которые задержаны Россией, а также для подписания более выгодного нового газового контракта с Россией.

«Что касается «Северного потока — 2», сейчас будет объявлена определенная пауза. Эта пауза даст возможность Меркель активизировать переговоры с Путиным. Как только Путин пойдет на определенные уступки в украинском вопросе, тогда этот проект будет расконсервирован. В стратегическом сенсе Германии очень сложно оказываться от этого проекта», — признал Томенко 13 декабря в эфире одного из украинских телеканалов.

Кроме того, депутат, член фракции «Блок Петра Порошенко», секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник считает, что резолюция Европарламента де-факто заморозила проект «Северный поток — 2».

«Что касается «Северного потока — 2», проект де-факто уже заморожен, в частности, и силами «Нафтогаза Украины», который в порядке взимания 2,6 млрд долл. с Газпром» арестовал акции Газпрома в проекте «Северный поток — 2». Арестован контрольный пакет акций в 51%. Убежден, что США будут играть весомую роль относительно будущего этих акций», — сказал Винник 13 декабря в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, инвесторы не будут вкладывать «12 млрд евро в проект, в котором большая негативная политическая и судебная окраска».

«Все понимают, что проект «Северный поток — 2» является чисто политическим проектом. Вкладывать 12 млрд евро, которые никогда не окупятся, а потом платить 3,5 млрд евро в год за транзитную эксплуатацию этого потока… При том, что Украина выставляет почти такой же счет за транспортировку в два раза большего объема газа», — напомнил Винник.

Напомним, 12 декабря Европейский парламент принял резолюцию с требованием прекратить строительство «Северного потока — 2». В документе отмечается, что проект «представляет угрозу» для энергобезопасности Европы.

Днем ранее палата представителей конгресса США приняла резолюцию о противодействии строительству газопровода «Северный поток — 2» и введении санкций.

В свою очередь член Совета Федерации РФ Алексей Пушков считает, что резолюция Европарламента против «Северного потока — 2» не критична. Гораздо серьезнее давление США на Берлин, который может изменить свое отношение к строительству газопровода. «Сама по себе резолюция Европарламента против «Северного потока — 2» не критична. Критичен возможный сдвиг в позиции Берлина, на который жестко давят США», — отметил Пушков в Twitter 13 декабря.