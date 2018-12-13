Киев, 13 декабря, 2018, 19:43 — ИА Регнум. Консультативный совет при департаменте охраны культурного наследия Киевской госадминистрации поддержал решение о не внесении памятника Александру Васильевичу Суворову в реестр памятников, заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко 13 декабря на своей странице в социальной сети Twitter.

Константинъ Памятник Александру Суворову в Киеве

По словам Кириленко, после окончательного решения, которое примет министерство культуры Украины, памятник будет снесён.

Напомним, в октябре 2018 года администрация бывшего Киевского суворовского училища, которое ныне является лицеем имени Ивана Богуна, обратилась к министерству обороны с просьбой одобрить решение о сносе памятника Суворову, который установлен на территории лицея.

В администрации лицея уверены, что память о Суворове негативно влияет на украинских кадетов.

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