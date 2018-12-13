Ташкент, 13 декабря, 2018, 18:42 — ИА Регнум. Совместное предприятие Jizzakh Petroleum приостановило на год проект по строительству нефтеперерабатывающего завода стоимостью 2,2 миллиарда долларов в Джизакской области Узбекистана, сообщает Узметроном. «Проектная мощность предприятия должна была составить 3,7 миллиона тонн топлива стандарта Евро-5, 700 тысяч тонн авиационного керосина и 300 тысяч тонн сопутствующих нефтепродуктов, а сырьем для предприятия должна была служить нефть из России и Казахстана», напоминает издание.

Autostrada.uz Заправка Jazzakh Petroleum в Ташкенте

Однако, говорится в публикации, для достижения поставленной цели было необходимо не только построить завод, но и восстановить около ста километров трубопровода, разобранного и сданного на металлолом еще в девяностые годы на территории соседнего государства.

«Кроме того, нерешенным оставался вопрос о том, кто оплатит 240 тысяч тонн балластовой нефти, необходимой для первичной закачки в трубопровод», пишет сайт. Как ИА REGNUM сообщало ранее, Узбекистан и американская Honeywell UOP подписали соглашение об участии в строительстве нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Джизакской области.

Строительство НПЗ было запущено в декабре 2017 года. Для реализации проекта было создано совместное предприятие Jizzakh Petroleum, 40% акций которого принадлежат «Газпрому» и 60% — «Узбекнефтегазу».

Для поставки сырья планировалось построить трубопровод протяженностью 100 км.