Москва, 13 декабря, 2018, 18:20 — ИА Регнум. Статус «многодетная семья» должен присваиваться семьям в РФ навсегда, убеждена зампред комитета Совфеда РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина. Об этом она, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявила 13 декабря на пресс-конференции, посвящённой обсуждению законопроекта «О статусе многодетных семей».

Council.gov.ru Елена Мизулина

Мизулина отметила, что в РФ уже имели место конфликты, в том числе и по земельным участкам, когда статус многодетной семьи присваивался семьям, где были приёмные дети.

«Многодетная семья — это прежде всего семья сама родила или усыновила детей, — отметила Мизулина. — А приёмный ребенок — от него, извините, всегда можно отказаться. К сожалению, число отказов у нас остаётся высоким. Когда многодетная семья рожает ребенка, то его надо как минимум девять месяцев выносить. И если статус многодетной семьи вы распространяете на все семьи, в которых в том числе есть и приёмные дети, то естественно, что такая многодетная семья сразу становится в первые ряды на все социальные льготы. Ребёнка взять в приёмную семью можно гораздо быстрее, чем родить своего собственного».

Отвечая на вопрос модератора, что Мизулина предлагает сделать в этой связи, сенатор ответила, что эту проблему «надо обсуждать».

«Прежде всего [многодетная семья] это семья, в которой дети, рождённые или усыновлённые, потому что это устойчивая семья», — подчеркнула Мизулина.

Кроме того, она призвала сделать так, чтобы статус «многодетная семья» присваивался семье навсегда.

«Чтобы он вне зависимости от возраста ребенка сохранялся за ними навсегда», — уверена Мизулина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выступая на этой пресс-конференции, Мизулина также заявила, что государство обязано создавать условия для того, чтобы многодетная семья могла обеспечить воспитание и образование детей, и что РФ нужен федеральный закон по поддержке многодетных семей, так как в настоящее время эти меры поддержки в основном на уровне регионов.

«Бюджеты во всех регионах различны, — сказала она. — Соответственно, это сказывается на семьях. Конечно, если будет такой единый федеральный закон, который будет обеспечивать минимальный уровень материальной поддержки (одинаковый на всей территории РФ) и ещё плюс регион добавит какие-то меры поддержки, это будет замечательно», — сказала сенатор и добавила, что законодательство субъектов РФ о мерах поддержки многодетных семей очень вариабельно.