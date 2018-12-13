Рим, 13 декабря, 2018, 18:17 — ИА Регнум. Сенат Италии в четверг, 13 декабря, утвердил новую версию закона о борьбе с коррупцией, сообщили в пресс-службе парламента.

Ганс Мемлинг. Портрет мужчины с монетой императора Нерона (Бернардо Бембо) — фрагмент. До 1480

В течение ближайшей недели закон должен быть повторно рассмотрен и окончательно утвержден нижней палатой парламента, после чего вступит в силу.

Новая версия закона предполагает, в частности, пожизненное отстранение от госзакупок всех уличенных в коррупции, внедрение «агентов под прикрытием» и «агентов-провокаторов», запрет на крупные (свыше 500 евро) анонимные пожертвования политическим партиям, отмена наказаний для добровольно признавшихся в коррупции в 4-месячный срок.

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