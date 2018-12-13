Ярославль, 13 декабря, 2018, 18:25 — ИА Регнум. 13 декабря в ходе визита в Ярославль Владимир Путин встретился с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Владимир Путин и Дмитрий Миронов

Дмитрий Миронов доложил о состоянии экономики региона.

Развитие промышленного производства — одна из наших приоритетных задач. И по предварительным итогам года Ярославская область по индексу промышленного производства — безоговорочный лидер в ЦФО. Мы разработали антикризисную программу по поддержке предприятий, попавших в сложное финансовое положение. За прошлый год запущено три остановленных ранее завода: НПЗ имени Менделеева, «Верфь братьев Нобель» и «Раскат», выпускающий дорожно-строительную технику. Сейчас они функционируют и обеспечены заказами на предстоящую деятельность», — сообщил Дмитрий Миронов.

Губернатор сообщил об увеличении посевных площадей, увеличении показателей в отрасли мясного и молочного животноводства, в производстве яиц. Дмитрий Миронов рассказал, что в этом году будет решен квартирный вопрос тысячи обманутых дольщиков. В прошлом году квартиры получили более 1200 человек в 16-ти многоквартирных домах.

Правда, проблемы пока остаются. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, обманутые дольщики микрорайона «Новый Ярославль» в день визита провели одиночные пикеты у комплекса «Арена-2000», пытаясь обратить на себя внимание президента.

Дмитрий Миронов поблагодарил Владимира Путина за федеральную поддержку проведения реконструкции моста через Которосль в Ярославле и помощь в строительстве нового корпуса онкологической больницы.