Мадрид, 13 декабря, 2018, 17:49 — ИА Регнум. Шестидесятидвухлетняя Тереза Мэй не случайно вышла произносить речь на октябрьском съезде партии консерваторов в ритме песни группы ABBA Dancing Queen, пишет испанское издание El Pais. За несколько дней до этого премьер-министр Великобритании стала объектом пародий в социальных сетях из-за своих аритмичных движений в ходе поездки в Африку и решила посмеяться над собой, чтобы разрядить обстановку на съезде.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

Неуклюжие танцевальные шаги отражают парадокс и трагедию этой политической фигуры: наигранный несвоевременный оптимизм в отношении партии, которая уже вышла на тропу войны, устаревшую китчевую мелодию, выступающую от лица современности и перемен, полное несовпадение между ритмом, навязанным ей британцами ради завершения выхода из Евросоюза, и тем, что хотела задать сама Мэй, наконец, всеобщее чувство сострадания при виде ее настойчивых попыток осуществить миссию, в которую она сама никогда не верила.

«И тем не менее Мэй ни разу не прекращала танцевать», — считает El Pais. Взгляды нынешнего британского лидера всегда были противоречивыми — возможно, именно эта неопределенность позволяла ей лавировать в бурных водах политики в течение долгих десятилетий. Известно ее стремление модернизировать консервативную партию, сделать ее более умеренной и готовой к компромиссу, чтобы приблизиться к рядовому жителю Соединенного королевства.

«Мы должны продемонстрировать избирателям, что наша партия сохраняет лучшую часть национального наследия, но не боится перемен. Что это патриотическая, а не националистическая партия», — заявляла она на ежегодном съезде консерваторов в Бирмингеме.

В ходе своей политической карьеры Тереза Мэй показала, что она способна в одно и то же время защищать однополые браки и требовать сократить число недель, в течение которых прерывание беременности легально, выступать за модернизацию и отстаивать лисью охоту. Призывая к интеграции, она жестко высказывалась о мигрантах. Будучи министром внутренних дел при Дэвиде Кэмероне, Мэй была сурова к коррупции в рядах полицейских и показала готовность дойти до границ законности в борьбе с исламским терроризмом, но так и не смогла уменьшить миграционный поток, невзирая на все усилия.

В ходе подготовки к референдуму 2016 года политик выступала за то, чтобы Британия осталась в Евросоюзе, однако без особого пыла и громкого резонанса в обществе. Аргументы ее были сухими и малопривлекательными: речь шла скорее о национальной безопасности Великобритании, чем об оптимистичном видении мечты о европейском единстве. Эта сдержанность в итоге позволила ей оказаться в лучшее время в лучшем месте, чтобы занять кресло подавшего в отставку Кэмерона.

Мэй взялась обеспечить выход Соединенного королевства из ЕС «с верой вновь обращенного», отмечает испанское СМИ. Известно ее высказывание «Брексит — значит Брексит», которым она обосновала свое намерение претворить результаты референдума в жизнь. И всё же ее стратегия оказалась плохо продуманной: суровая реальность переговоров с Еврокомиссией заставила Терезу Мэй занять наполовину прагматичную, наполовину противоречивую позицию, которая не удовлетворила никого. Политик стоически перенесла критику, оскорбления, насмешки, отставку своих министров, заговоры внутри собственной партии и даже вынесение вотума недоверия, воспользовавшись трусостью своих оппонентов.

«Премьер-министр продолжит танцевать, по меньшей мере еще какое-то время, но постоянно отставая на один-два такта от ритма, выбранного не ей, а навязанного Европой и ее политическими противниками», — подводит итог El Pais.