Калуга, 13 декабря, 2018, 17:41 — ИА Регнум. Житель Калужской области выиграл 1 млн рублей по лотерейному билету, который купил в отделении Почты России. По результатам розыгрыша 1261 тиража предновогодней лотереи «Русское лото» ещё один калужанин стал обладателем 420 тыс. рублей. Об этом 13 декабря сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора Калужского филиала Почты России Ольга Степаненко.

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По её словам, жители калужского региона в 2018 году несколько раз выигрывали крупные денежные призы по билетам, которые приобретали в отделениях почтовой связи. Так, два жителя области выиграли 1 млн рублей и 800 тыс. рублей соответственно по результатам розыгрыша жилищной лотереи еще один калужанин выиграл квартиру. По ее словам, накануне празднования Нового года билеты традиционно покупают чаще.

Напомним, с июля 2014 года на территории Российской Федерации проводятся только государственные лотереи. Единым оператором является АО «ТК «Центр» (Столото).