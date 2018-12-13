Мехико, 13 декабря, 2018, 18:17 — ИА Регнум. Около месяца назад контингент пограничных вооружённых сил США на американо-мексиканской границе составлял 5,9 тыс. человек, причём Министерство обороны США рассматривало возможность увеличения его численности до 7 тыс., а президент Дональд Трамп угрожал разместить на границе 15 тыс. солдат. Однако 10 декабря Министерство обороны США заявило о сокращении числа пограничников на границе США и Мексики до 5,2 тыс.

Jonathan McIntosh Пограничная стена между США и Мексикой

Как сообщило кубинское агентство «Пренса Латина» со ссылкой на официального представителя ЦРУ полковника Роберта Маннинга, на данный момент контингент дислоцируется в штатах Техас (2,2 тыс. человек), Аризона (1,35 тыс.) и Калифорния (1,65 тыс.). Маннинг обозначил, что сокращение контингента не подразумевает полного отвода войск от приграничной территории, а его численность регулируется в соответствии с требованиями Министерства национальной безопасности.

Также полковник объяснил, что ряд подразделений пограничных войск выполнил изначально возложенные на них задачи.