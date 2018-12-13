Ереван, 13 декабря, 2018, 16:36 — ИА Регнум. Президент Нагорного Карабаха Бако Саакян сегодня в Ереване встретился с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

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Как сообщает пресс-служба президента Нагорного Карабаха, был обсужден ряд вопросов, касающихся внутренней и внешней политики, безопасности Армении и Нагорного Карабаха, формирования государственных бюджетов Нагорного Карабаха и Армении на 2019 год.

Встреча Пашиняна с Саакяном состоялась на фоне слухов об отставках министра обороны НКР Левона Мнацаканяна, секретаря Совета безопасности республики Виталия Баласаняна и советника президента Карабаха Аршавира Карамяна.

Левон Мнацаканян, Виталий Баласанян и Аршавир Карамян довольно жестко отреагировали на заявление кандидата в депутаты от блока «Мой шаг» Сасуна Микаеляна о том, что «революция важнее Арцахской [Карабахской — ИА REGNUM ] освободительной войны».

В ответ лидер блока «Мой шаг», исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян ответил довольно резко, призвав президента Карабаха Бако Саакяна призвать представителей своего правительства к порядку.

«Честно говоря, я не очень хорошо понимаю активизацию представителей власти Нагорно-Карабахской Республики. С чего это они активизировались, делают различные комментарии и почему пытаются каким-то образом вмешаться и показать свое присутствие в избирательной кампании по парламентским выборам в Армении? Должен сказать, что у меня много вопросов в этой связи, и эти вопросы я обязательно обсужу с Бако Саакяном. А до этого я призываю господина Саакяна призвать представителей своего правительства к порядку и отправить их заниматься своей работой», — сказал Пашинян.