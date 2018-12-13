Москва, 13 декабря, 2018, 16:32 — ИА Регнум. Законопроект, корректирующий проведение «мусорной реформы» в России, Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Вывоз мусора

Нижняя палата парламента поддержала ряд поправок, предложенных комитетом Госдумы по экологии.

Так, прописывается механизм в случае форс-мажора.

«Регионам дается право: если вдруг региональный оператор обанкротился, или не может исполнять свои обязанности, или принял решение уйти с рынка, например, показалось ему, что тариф маленький установили для него, выбрать себе другого регионального оператора с территории этого же субъекта Российской Федерации», — заявил Бурматов в ходе заседания.

«Ну, например, в Красноярском крае девять региональных операторов действуют, своего же регионального оператора задействовал. Либо, если этого не получилось, из соседнего региона взять регионального оператора. Такое тоже возможно. Если не получилось и этого, то возложить функции на государственные и муниципальные учреждения и предприятия, на другие бюджетные организации, и они будут выполнять функции регионального оператора», — пояснил он суть поправок.

«Но если не случилось и этого, то можно воспользоваться формулой, которая ранее предлагалась для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, и оставить ту систему в регионе, которая сложилась на сегодняшний день. Таким образом мы гарантируем наши регионы от наступления мусорного коллапса», — сказал глава комитета.

Кроме того, предлагается разрешить регионам с 1 января 2019 года использовать действующие мусорные полигоны, а не только те, которые вошли в специальный реестр.

«Мы предложили дать регионам возможность использовать введенные на сегодняшний день полигоны, то есть которые имеют соответствующую документацию, которые имеют проектную документацию от ввода в эксплуатацию, заключение санитарных служб и так далее. И ввели два фильтра, чтобы не получилось так, что мусор начнут сваливать там, на головы гражданам», — говорит Бурматов.

Первый фильтр: этот полигон должно одобрить Министерство природы Российской Федерации, санкционировать его использование.

Второй фильтр: полигон должен быть включен в территориальную схему.

«А у нас по закону в территориальную схему можно включить объекты только после публичных слушаний с гражданами. Поэтому мы застраховали наших людей и дали возможность использовать в том числе действующие полигоны, не включенные в реестр», — отметил глава комитета.