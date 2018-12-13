Анкона, Италия, 13 декабря, 2018, 16:08 — ИА Регнум. 17-летний гражданин, у которого при задержании были найдены наркотики и который предположительно является виновником давки на дискотеке в Анконе (приведшей к шести жертвам), выпущен судом на свободу, сообщает La Repubblica в четверг, 13 декабря.

Цитата из х/ф «Мечта». Реж. Михаил Ромм. 1941. СССР Наручники

Гражданина разыскивали в связи с появлением свидетельских показаний о том, что именно он распылил на дискотеке перцовый спрей, что и стало причиной трагедии. В момент задержания при нем были обнаружены 200 грамм героина и кокаина, а также большая сумма наличных.

Судья анконского городского суда по делам несовершеннолетним при рассмотрении дела подтвердила подозрения и арест гражданина и одновременно отпустило его на свободу, потому что по итальянскому законодательству оснований для содержания его под стражей до суда нет.

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