Курган, 13 декабря, 2018, 16:04 — ИА Регнум. Правительство Курганской области расторгло соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории региона, заключенное ранее с региональным оператором ООО «Компания «Рифей». Услуга по сбору и вывозу отходов на территории Зауралья с 1 января 2018 года по-прежнему будет входить в состав содержания общего имущества собственников помещений многоквартирного дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Курганской области.

ИА REGNUM Мусор

На встрече главы Курганской области Вадима Шумкова с заместителем председателя правительства РФ Алексеем Гордеевым 10 декабря 2018 года было признано, что ни с инфраструктурной, ни с финансовой точки зрения Зауралье не готово к запуску новой системы обращения с отходами.

Алексей Гордеев предложил обратить внимание на опыт регионов, где руководство разграничило территории и выбрало нескольких региональных операторов по обращению с ТКО. Это позволило создать между ними конкуренцию и минимизировать административные риски.

В пресс-службе ООО «Компания «Рифей» поясняют, что решение о расторжении договора правительством Зауралья и регоператором было принято обоюдно.

«Прежняя версия территориальной схемы обращения с отходами была утверждена еще в 2016 году, поэтому отдельные ее положения утратили свою актуальность и требуют серьезных доработок. Кроме этого, отсутствует инфраструктура для обработки отходов, не оборудованы контейнерные площадки, необходимо решить вопросы с деятельностью действующих полигонов, оценить детально степень готовности муниципалитетов к внедрению новой системы обращения с отходами, просчитать экономическую составляющую, перераспределить транспортные потоки, разработать и принять всю необходимую нормативную базу. Поэтому в интересах населения было принято решение немного подождать», — пояснил представитель ООО «Компания «Рифей» Юрий Коев, цитирует его ИА «Уральский меридиан».

Напомним, прогнозный уровень платы за мусор, представленный ранее региональным оператором ООО «Компания «Рифей» в областной департамент регулирования цен и тарифов, предполагал рост мусорного тарифа для населения с инвестиционной составляющей в семь раз. Вызвали опасения и явные недочёты и упущения в разработанной схеме обращения с ТКО. В 2019 году она будет доработана, сообщают в правительстве области, а также уточнён норматив накопления мусора. Это позволит не допустить значительного роста тарифа для населения.

Сейчас в Курганской области организациям необходимо до конца 2018 года определиться с порядком вывоза мусора, заключить договоры на основании конкурсных процедур, чтобы не произошло мусорного коллапса, отмечают в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 декабря 2018 года Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект, корректирующий проведение «мусорной реформы» в России.

«Регионам дается право: если вдруг региональный оператор обанкротился, или не может исполнять свои обязанности, или принял решение уйти с рынка, например, показалось ему, что тариф маленький установили для него, выбрать себе другого регионального оператора с территории этого же субъекта Российской Федерации», — заявил глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов в ходе заседания.

А до окончательной готовности субъекта РФ к безболезненному для населения переходу на новую систему обращения с отходами предлагается «оставить ту систему в регионе, которая сложилась на сегодняшний день».