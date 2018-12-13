Вашингтон, 13 декабря, 2018, 15:50 — ИА Регнум. Ежегодный рождественский прием для журналистов в Белом доме отменен по решению президента США Дональда Трампа, передает телеканал Fox News.

Новогодняя ёлка в Белом доме

Сообщается, что данное решение главы государства вряд ли можно считать «шокирующим» при учете сложившихся негативных отношений между Трампом и рядом СМИ, которые американский лидер неоднократно называл fake news.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что образ Соединенных Штатов подается миру телекомпанией CNN в искаженном виде.

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