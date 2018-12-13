Калуга, 13 декабря, 2018, 14:37 — ИА Регнум. Сегодня, 13 декабря, — день открытия детских технопарков «Кванториум» в 25 регионах России, в том числе и в Калуге. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Городской думы, калужский «Кванториум» разместился в здании площадью 1900 кв.м. Основная цель — возрождение престижа инженерных и научных профессий, подготовка будущих высококвалифицированных кадров. Его структура представлена различными функциональными зонами, среди которых специализированный цех высокотехнологичного оборудования, медиабиблиотека, коворкинг, проектные мастерские, лаборатории (квантумы). Все они укомплектованы высокотехнологичным оборудованием.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге открылся детский технопарк

Здесь ежегодно будут бесплатно обучаться не менее 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет. Основными направлениями деятельности станут космоквантум, аэроквантум, геоквантум, робоквантум, автоквантум, айтиквантум. Выбор направлений обусловлен потребностями экономики региона и имеющимся опытом развития системы дополнительного образования области по техническому и естественнонаучному направлениям. К работе со школьниками будут привлечены специалисты из области промышленности и IT.

Мероприятие организовано Фондом новых форм развития образования совместно с Министерством просвещения Российской Федерации в рамках ежегодной торжественной церемонии марафона открытий детских технопарков «Кванториум».

В открытии калужского «Кванториума» приняли участие заместитель губернатора области Константин Горобцов, глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов, городской голова Дмитрий Разумовский, министр образования и науки области Александр Аникеев, ректоры ведущих вузов региона, педагоги и учащиеся, представители общественности. Почетный гость мероприятия — летчик-космонавт, Герой России Сергей Авдеев.

«Открытие подобных технопарков — прекрасный подарок к вековому юбилею дополнительного образования и всем жителям Калуги. Основная задача «Кванториума» — развитие у ребят таких необходимых сегодня навыков, как креативность, критическое мышление, умение общаться друг с другом и работать в команде. Особенно важно погружение в современную инженерную проблематику в высокотехнологичной образовательной среде, — подчеркнул глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов. — Открытие детского технопарка своевременно, так как сегодня все больше востребованы специалисты естественнонаучной и технической направленности».