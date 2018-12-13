Миасс, Челябинская область, 13 декабря, 2018, 15:32 — ИА Регнум. В Челябинской области акционерное общество «Миасский машиностроительный завод» задолжало компании ООО «НОВАТЭК-Челябинск» более 300 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областной прокуратуре.

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На территории предприятия расположена теплоэлектроцентраль, при помощи которых тепловой энергией обеспечиваются население и бюджетные организации, которые находятся в северной части Миасса. Долги возникли за газ, поставленный для обеспечения её работы. Задолженность копилась несколько месяцев.

При этом, как пишет издание Znak.com, перед самим предприятием со стороны потребителей тоже накопились долги, и их сумма превышает ту, что завод должен НОВАТЭКу.

По сведениям издания, общая сумма долга перед предприятием на начало ноября составляет около 400 млн рублей. Из них львиную долю — более 251 млн рублей — было должно одно из местных муниципальных предприятий. В итоге под угрозой оказалось отопление посёлка Строителей и Машгородка.

При всём этом деньги на предприятии есть. Но они предназначены исключительно для выполнения государственного оборонного заказа. Потратить их на расчёты за газ завод просто не может.