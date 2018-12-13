Сана, 13 декабря, 2018, 15:35 — ИА Регнум. Йеменские повстанцы-хуситы согласились прекратить огонь и вывести свои войска из портового города Ходейда, сообщает 13 декабря Anadolu.

Ibrahem Qasim Бомбардировка. Йемен

«Мы согласились на немедленное прекращение огня и вывод вооруженных сил всех сторон конфликта из города Ходейда», — говорится в заявлении представителя хуситов.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.