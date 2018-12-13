Скопин, Рязанская область, 13 декабря, 2018, 15:34 — ИА Регнум. В Рязанской области по подозрению во взяточничестве и превышении должностных полномочий арестован бывший заместитель начальника одной из исправительных колоний. Как сообщила 13 декабря пресс-служба регионального СУ СК РФ, мужчина подозревается в том, что за деньги организовывал осужденным длительные свидания с родственниками, а также взял деньги за безопасные условия содержания нового заключенного.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взяточник

В отношении экс-замначальника колонии возбуждено несколько дел. Он подозревается в пяти эпизодах получения мелких взяток, получении взятки в значительном размере и превышении должностных полномочий.

По данным следствия, длительное свидание осужденных с родственниками стоило от 5 до 10 тыс. рублей. Кроме того, в июне 2017 года подозреваемый получил от родственников нового заключенного 30 тыс. рублей за обеспечение безопасных условий содержания.

«Помимо этого, с целью скомпрометировать действия сотрудников собственной безопасности УФСИН России по Рязанской области и препятствовать выявлению дополнительных эпизодов его преступной деятельности обвиняемый, превышая свои должностные полномочия, организовал причинение телесных повреждений одному из осужденных, пытаясь представить эту ситуацию как результат якобы противоправных действий должностных лиц», — сообщили в пресс-службе СКР.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемый свою вину не признал. Суд, посчитав, что он может попытаться помешать расследованию, заключил его под стражу.