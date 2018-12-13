Москва, 13 декабря, 2018, 15:30 — ИА Регнум. Попытки внести закон, касающийся статуса многодетных семей, предпринимались в РФ неоднократно, но не было политической воли для того, чтобы они были приняты. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 13 декабря на пресс-конференции заявила зампредседателя комитета Совфеда РФ по конституционному законодательству, государственному строительству Елена Мизулина, рассуждая о разработке законопроекта «О статусе многодетных семей».

Константин Маковский. На кухне. 1913

«Попытки внести такой законопроект предпринимались неоднократно, — сказала Мизулина. — Где-то с 2008 года я видела несколько версий таких законов и сама над ними работала, но не было политической воли на их принятие, потому что меры, которые предлагались, были очень затратными. Но за эти годы ряд норм через разные законы появились в федеральном законодательстве. Они отрывочные и несистемные. О них знают многодетные семьи и те, кто эти законы применяют, но общество в целом не знает, что государство пытается, ищет какие-то варианты поддержки многодетных семей, поскольку эти семьи уязвимы именно из-за того, что там большое количество детей».

Мизулина отметила, что рождение каждого ребенка примерно на одну четверть уменьшает бюджет, который распределяется между всеми челнами семьи.

«Государство обязано создавать условия для того, чтобы многодетная семья могла обеспечить воспитание и образование детей, — сказала сенатор. — Одна из самых ключевых проблем для семей — это жилье, поэтому в российском законодательстве за последние годы появились несколько норм, например относительно предоставления земельных участков многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства. Сегодня совершенно понятно, что эта хорошая норма не срабатывает из-за некоторых ограничений».

Также Мизулина отметила, что нужно, чтобы в РФ появился федеральный закон по поддержке многодетных семей, так как в настоящее время эти меры поддержки в основном на уровне регионов.

«Бюджеты во всех регионах различны, — сказала она. — Соответственно это сказывается на семьях. Конечно, если будет такой единый федеральный закон, который будет обеспечивать минимальный уровень материальной поддержки (одинаковый на всей территории РФ) и ещё плюс регион добавит какие-то меры поддержки, это будет замечательно, — сказала сенатор и добавила, что законодательство субъектов РФ о мерах поддержки многодетных семей очень вариабельно.

Кроме того, член Совфеда РФ призвала не забывать, что в РФ многодетная семья была приоритетной и считалась традиционной формой семьи.

«Этот тип семьи самый устойчивый, — сказала она. — Риски развода намного меньше. А устойчивость семьи важна не только для детей, она важна в целом для ситуации в стране и в таком государстве, как наше».

Возвращаясь к разговору по поводу законопроекта «О статусе многодетных семей», Мизулина добавила, что работа над этим документом ещё не завершена, идут согласования, и «поэтому его даже ещё не выносили на публичное обсуждение».

«Такие законы, которые затрагивают тему семейных отношений, — наиболее чувствительные законы, — подметила Мизулина. — И здесь необходимо общественное обсуждение. Надо услышать всех. Не отрицать никого. Если мы хотим избежать ошибок».

Напомним, как 22 ноября сообщало ИА REGNUM, далеко не все российские законодатели разделяют убежденность Мизулиной в том, что государство должно помогать многодетным семьям. Так например, депутат Омского горсовета Алексей Провозин («Единая Россия») заявил, что не намерен платить за многодетные семьи, которые бесплатно получают от государства землю.

«Эти многодетные семьи обошлись нам минимум в 73 миллиона, и это без инвестпрограммы газовиков», — сказал Провозин, и уточнил, что, по его мнению, многодетных должен содержать президент, «раз он придумал раздавать им землю».

«Я лично не хочу платить за многодетные семьи. Пусть федеральный бюджет и выделяет на них деньги», — заявил депутат.