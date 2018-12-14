Киев, 14 декабря, 2018, 03:44 — ИА Регнум. Воинственные инициативы президента Украины сработали не на все 100%, а значит, Петру Порошенко необходимо продолжать обострять ситуацию. Какие козыри могут скрываться в его рукавах, рассуждает в своей статье автор Марьян Сидорив.

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Идея, судя по всему, была вполне рабочей: пережить украинскую зиму в рамках 60-дневного военного положения, оперативно зачистив всё, что может оппонировать продолжению властвования нынешнего президента. Идея эта настолько лежала на поверхности, что даже вызвала критику со стороны старающихся быть «проукраинскими» европейцев, а, постеснявшись раздавшихся обвинений в недемократичности, Верховная рада ввела ВП только на 30 дней. И хотя под ударом оказались самые неприятные для Порошенко области, в которых теперь можно законно провести «разъяснительную работу», этого для него мало.

Опасность для самой Украины и ее соседей состоит в том, что следующим шагом, по логике развития событий, вполне возможна спровоцированная Порошенко полновесная война. Но не нарвется ли он в этот раз на упреждающий удар?

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