Киев, 13 декабря, 2018, 15:01 — ИА Регнум. В Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украина» приветствуют резолюцию Европарламента, которая призывает прекратить строительство газопровода Nord Stream-2.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток». Трубоукладчик Solitaire

В частности, председатель правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украина» АндрейКоболев призвал Германию выполнить резолюцию Европарламента для обеспечения энергетической безопасности Европы.

«Европарламент считает необходимым прекратить строительство Nord Stream — 2. Это политический проект, который создает угрозу для энергетической безопасности Европы. Такую резолюцию Европарламент принял сегодня. Спасибо за обоснованную и дальновидную позицию! Думаю, Германия как один из лидеров ЕС должна показать пример в воплощении решений Европарламента», — отметил Коболев 13 декабря на своей странице в Фейсбуке.

Кроме того, коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко отметил, что «Северный поток-2» позволит России полностью остановить транзит газа через Украину». Он сообщил, что «Газпром» отказывается переносить точки передачи газа потребителям на российско-украинскую границу, а также требует от Киева отказаться от решений Стокгольмского арбитража.

«Газпром ведет себя неконструктивно. Не только вызывающе игнорирует правовые нормы, но и официально ставит требования, которые не могут быть выполнены нормальными людьми, вроде отказа от решений Стокгольмского арбитража. Не соглашается переносить точки передачи газа по существующим контрактам с европейскими компаниями на российско-украинскую границу. Эти компании могли бы сами бронировать мощности для транзита через Украину», — пояснил Витренко.

Он заявил, что «Россия блокирует транзит газа из Средней Азии и экспорт газа из России независимыми от «Газпрома» добытчиками газа».

«Россия фактически продолжает блокировать транзит газа из Средней Азии и экспорт газа из России независимыми от «Газпрома» добытчиками газа. Соответствующие объемы газа могли бы идти транзитом через Украину на европейский рынок, что было бы выгодно как Украине, так и европейским потребителям», — сказал Витренко.

Он назвал резолюцию Европарламента «серьезным вызовом Германии, ее лидерству в Европе, ценностям и идеалам нового поколения немецких политиков». Витренко также считает, что Москва хочет, чтобы Украину возглавили «полезные идиоты» Кремля.

«Поэтому это решение может иметь позитивные последствия. Но перед этим я бы ожидал активизации агентов влияния России в Украине и Европе, в частности, и, используя политический жаргон, «полезных идиотов» Кремля. России нужно потянуть время, продолжая строительство «Северного потока-2». Также России нужны представители украинской стороны, которые бы «дали обмануть» себя и мировое сообщество», — подытожил Витренко.

Напомним, 12 декабря Европейский парламент принял резолюцию с требованием прекратить строительство «Северного потока-2». В документе отмечается, что проект «представляет угрозу» для энергобезопасности Европы. Днем ранее палата представителей конгресса США приняла резолюцию о противодействии строительству газопровода «Северный поток-2» и введении санкций.

В свою очередь член Совета Федерации РФ Алексей Пушков считает, что резолюция Европарламента против «Северного потока — 2» не критична. Гораздо серьезнее давление США на Берлин, который может изменить свое отношение к строительству газопровода.

Как сообщалось, 12 декабря президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции для остановки строительства газопровода «Северный поток-2» в ответ на агрессию России в районе Керченского пролива.